Российский астроном Геннадий Борисов открыл новую комету. Возможно, это первая комета из другой звездной системы

Российский астроном Геннадий Борисов открыл новую комету C/2019 Q4 (Borisov), получившую его имя, сообщается на сайте Центра малых планет.

На этом изображении комета Борисова — движущаяся точка в центре

Впервые Борисов наблюдал комету 30 августа в Крыму, затем ее видели астрономы из других стран.

В Центре малых планет считают, что обнаруженный космический объект, предположительно, может быть межзвездной кометой, то есть она попала в Солнечную систему из другой звездной системы. Если это так, то это первая комета межзвездного происхождения и второй подобный объект после астероида 1I/Оумуамуа, замеченного в октябре 2017 года.

Кроме того, существует еще несколько неподтвержденных кандидатов в межзвездные кометы, например, C/2018 V1.

Геннадий Борисов работает на Крымской станции Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ.

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