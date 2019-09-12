Госдума отклонила законопроект об отмене «дадинской» статьи. Его не могли рассмотреть два года

Государственная дума отклонила в первом чтении законопроект группы депутатов ЛДПР о декриминализации статьи Уголовного кодекса. За законопроект проголосовали только 96 депутатов, то есть меньше половины. Трансляция велась на сайте Думы.

Один из авторов законопроекта Ярослав Нилов напомнил, что документ внесли еще когда в 2017 году в Конституционном суде рассматривалось дело Ильдара Дадина. Представитель «Единой России» Ирина Белых в ответ заметила, что КС признал «дадинскую» статью не противоречащей Конституции. Белых добавила, что главная цель этой статьи — предупредить нарушения на массовых акциях. Приговор Ильдару Дадину в 2017 году был отменен из-за нарушений, заключила Белых.

Валерий Гартунг («Справедливая Россия») напомнил ей, что по этой же статье «еще один заехал», очевидно имея в виду приговор Константину Котову, вынесенный неделю назад. Белых сказала, что так как последние три года статья не применялась, значит достаточной правоприменительной практики пока нет.

«Давайте всех, кто превышает скорость и кому выписывают сегодня штрафы, привлекать к уголовной ответственности. Два раза предупредили, на третий — к уголовной ответственности!» — предложил коммунист Алексей Куринный. Он назвал кривой логику «дадинской» статьи, которая предусматривает уголовную ответственность за серию административных правонарушений. «Если вы внесете такой законопроект по ПДД, мы будем его рассматривать», — парировала Белых.

По мнению Белых, тот факт, что с 2015 по 2019 год не выносилось ни одного приговора, означает, что превентивный механизм статьи 212.1 УК работает.