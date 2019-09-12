Apple снизила в России цены на старые айфоны

Компания Apple после презентации новых iPhone традиционно снизила цены на предыдущие модели смартфонов.

Как свидетельствуют данные в российском магазине на сайте Apple, iPhone 8 и iPhone 8 Plus теперь продаются по цене от 39 990 рублей и 44 990 рублей соответственно (на старте продаж они стоили 56 990 рублей и 68 990 рублей).

Цена iPhone XR сейчас начинается от 49 990 руб, ранее они стоили от 66 тысяч рублей.

Продажи новых iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, презентованных Apple, стартуют в России 20 сентября. Новые модели будут стоить от 59 990 рублей, 89 990 рублей и 99 990 рублей соответственно.

11 сентября рыночная капитализация компании Apple вновь превысила один триллион долларов.