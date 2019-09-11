Выходца из Киргизии посадили на 14 лет за изнасилование жительницы Якутска. Из-за этого дела в городе проходили акции против мигрантов

Суд назначил от четырех до 14 лет лишения свободы троим фигурантам дела об изнасиловании жительницы Якутска. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Якутии.

По версии следствия, один из обвиняемых предложил двум другим привезти девушку для секса в качестве оплаты за ремонт машины. Вечером 16 марта 2019 года он увидел незнакомую женщину на улице, затащил ее в автомобиль, изнасиловал и привез к приятелям. Перед отъездом он забрал у нее телефон. Двое других обвиняемых удерживали женщину в автосервисе, один из них совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Когда мужчины уснули, пострадавшая сбежала и обратилась в полицию.

Фигурантов дела в зависимости от их роли в преступлении обвинили в похищении человека, изнасиловании, торговле людьми, разбое, незаконном лишении свободы и насильственных действиях сексуального характера.

Суд вынес приговор по делу 10 сентября. Основной обвиняемый, совершивший изнасилование, осужден на 14 лет колонии строгого режима. Двое других фигурантов дела получили четыре и шесть лет колонии общего режима.

СК не упоминает национальность фигурантов дела. Глава Якутии Айсен Николаев говорил, что они выходцы из Киргизии.

17 марта, после изнасилования жительницы Якутска в городе прошла стихийная акция против мигрантов, появились сообщения об угрозах и нападениях на приезжих.

Мигранты стали отказываться от выхода на работу. 19 марта в Якутске на маршруты не вышли десятки автобусов, закрылись киоски с овощами и фруктами. Нескольких жителей Якутска задержали за выступления против приезжих.

Власти Якутии пообещали усилить борьбу с незаконной миграцией. Глава республики Айсен Николаев запретил в 2019 году принимать мигрантов на работу в 33 сферах деятельности, включая строительство и торговлю.