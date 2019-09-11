В нежилой башне «Бутырки» обнаружили арестантов. Во ФСИН назвали это временной мерой

Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы нашла в закрытой нежилой старинной башне СИЗО «Бутырка» двоих арестантов.

Их обнаружили в четырехметровой камере с обшарпанными стенами и постоянно льющейся водой, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ответственного секретаря ОНК Ивана Мельникова.

Представитель ФСИН Москвы Сергей Цыганков рассказал, что арестантов разместили в этой камере из-за того, что «Бутырка» переполнена, а в здании постоянно идет ремонт. Цыганков назвал это временной мерой.

«Бутырка» — крупнейший следственный изолятор Москвы. Здание Бутырской тюрьмы построили в 1794 году. Оно входит в список объектов культурного наследия федерального значения.

В декабре 2018 года во ФСИН сообщили, что «Бутырка» и еще один московский изолятор «Красная Пресня» будут закрыты. Точные сроки их закрытия пока неизвестны.