В Армении нашли тело российского военного с порезами

Тело 23-летнего российского военного с признаками насильственной смерти обнаружили в городе Гюмри. На его теле нашли порезы, сообщает ТАСС со ссылкой на СК Армении. Возбуждено уголовное дело.

Погиб сержант Александр Бабушкин, служивший по контракту на 102-й российской военной базе в Гюмри, утверждает издание Shamshyan.com. По его данным, на лице, руке и ноге военного обнаружили ссадины. Тело погибшего мужчины обнаружили утром 10 сентября.

По информации «Sputnik Армения», военный умер в машине скорой помощи из-за заболевания, обнаруженного ранее.

В разные годы в Гюмри произошло несколько преступлений с участием российских солдат со 102-й военной базы. Самым громким стало убийство семьи из семи человек, совершенное в январе 2015 года. В этом обвинили военного Валерия Пермякова, его приговорили к пожизненному заключению.

В апреле 2017 года в Гюмри был убит российский военный Дмитрий Ялпаев. Обвиняемый в убийстве житель Армении Арман Джанджугазян получил 22 года тюрьмы.