Подростка из Белоруссии приговорили к 13 годам лишения свободы за убийство учительницы и школьника

Минский областной суд приговорил к 13 годам лишения свободы 15-летнего подростка из города Столбцы, обвиняемого в убийстве учительницы и школьника. Об этом сообщает белорусское издание Naviny.by.

Подростку назначено максимально возможное наказание с учетом его возраста. Молодой человек будет отбывать срок в воспитательной колонии. Как пишет Tut.by, суд также постановил взыскать с него 110 тысяч белорусских рублей (более 3,4 миллиона российских рублей) в пользу семьи погибшей учительницы. Так как обвиняемому нет 18 лет, заплатить эти деньги должны его родители.

Убийство произошло 11 февраля 2019 года в одной из столбцовских школ. Обвиняемый, ученик 10-го класса, несколько раз ударил ножом учительницу истории и ученика 11 класса; они погибли на месте. Еще двое школьников получили ранения. Подозреваемый был задержан через несколько часов.

Подростку предъявили обвинения в убийстве, покушении на убийство и злостном хулиганстве. Он частично признал вину. Суд над ним проходил в закрытом режиме.