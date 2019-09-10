В Конституционный суд подана жалоба на принцип «либо ЦИК, либо суд» при решении споров на выборах

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Анастасия Брюханова подала жалобу в Конституционный суд из-за отказа регистрировать ее на выборах, сообщил «Медузе» юрист Института права и публичной политики Григорий Вайпан, представляющий интересы Брюхановой. Это первая жалоба в КС, связанная с московскими выборами.

В обращении в КС отмечается, что после того как 16 июля окружной избирком отказался регистрировать Брюханову, она подала жалобы сначала в , а затем — в Центризбирком. ЦИК вынес итоговое решение об отказе в регистрации 9 августа. После этого Брюханова обратилась в суд, но он отклонил ее заявление, сославшись на пропуск положенного по закону на подачу жалобы десятидневного срока — суд отсчитывал этот срок не от итогового решения ЦИК, а от первоначального решения окружного избиркома.

В жалобе в КС Брюханова попросила суд устранить пробелы в законодательстве, которые не позволяют одновременно обжаловать решения избиркомов в административном и судебном порядке.

Большинство кандидатов, которые не были зарегистрированы на выборы в Мосгордуму, обжаловали решения в административном порядке, через вышестоящие комиссии. Никому из них это не помогло.

Сергей Митрохин, которого первоначально отказались зарегистрировать кандидатом, добился этого через суд.