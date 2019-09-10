Умер фотограф Роберт Франк
Источник: The New York Times
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В Канаде умер фотограф Роберт Франк. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на Питера Макгилла, одного из основателей нью-йоркской фотогалереи Pace-MacGill.
Франку было 94 года.
Роберт Франк наиболее известен как фотограф-документалист, хотя он также занимался документальными фильмами.
Самое известное произведение Франка — фотокнига «Американцы», изданная в конце 1950-х годов. В ней собраны снимки, которые фотограф сделал во время путешествия по США. Предисловие к американскому изданию книги написал поэт и писатель Джек Керуак.