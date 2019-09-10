США ввели санкции против двух сотрудников СК Сургута. Их подозревают в причастности к пыткам «Свидетелей Иеговы»

Власти США объявили о введении санкций в отношении главы Следственного комитета Сургута Владимира Ермолаева и старшего следователя ведомства Степана Ткача за грубые нарушения прав человека. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.

По информации дипломатического ведомства, названные сотрудники СК причастны к пыткам задержанных в Сургуте последователей организации «Свидетели Иеговы».

Госдеп потребовал от России прекратить уголовные дела более 200 задержанных членов организации, преследуемых за свои религиозные убеждения.

В феврале 2019 года сайт «Свидетелей Иеговы» в России сообщил, что не менее семи последователей организации поверглись пыткам по время допроса в Следственном комитете в Сургуте. Утверждалось, что их били током, душили, избивали и требовали рассказать, где проводятся собрания верующих, кто их посещает, а также как зовут старейшин. На следующий день СК отверг информацию о пытках, но затем пообещал проверить сообщения о пытках.

Преследования «Свидетелей Иеговы» в России начались после того, как Верховный суд РФ в апреле 2017 года признал организацию экстремистской и запретил ее. В декабре 2018 года России Владимир Путин назвал «полной чушью» запрет «Свидетелей Иеговы» и пообещал разобраться с этим.