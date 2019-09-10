На акции протеста в Улан-Удэ произошли столкновения

На произошли столкновения между сотрудниками ОМОНа и людьми, лица которых скрывали маски. Видео столкновений опубликовали в инстаграме ves_ulan_ude_.

На записях видно, что омоновцы отбиваются от людей, которые затем скрываются на микроавтобусе.

«ОВД-Инфо» пишет, что ОМОН и полицейские оцепили машину, в которой сидели депутат Народного хурала Бурятии Баир Цыренов и его соратники. Полицейские, как утверждается, выбили окна автомобиля и вытащили через них людей, находившихся внутри. Депутат хурала Тумэн Дондоков сообщил «МБХ медиа», что Цыренков и двое его соратников задержаны. Задержанных в автозаках увезли в неизвестном направлении, пишет «Тайга.Инфо»

В Улан-Удэ глушат мобильную связь в районе митинга, сообщает «Байкал24».

Столкновения на акции протеста в Улан-Удэ Meduza