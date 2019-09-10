Госдума одобрила в первом чтении законопроект о миллионных штрафах за отказ локализовать хранение данных россиян

Нижняя палата российского парламента одобрила в первом чтении законопроект, предусматривающий штрафы в размере до 18 миллионов рублей за отказ хранить данные россиян в России.

В действующей редакции Кодекса об административных правонарушениях, указывают авторы законопроекта, нет отдельной статьи за неисполнение требований о локализации баз данных. Компаниям, нарушающим требование о локализации данных, грозит лишь штраф в три тысячи рублей «за непредставление информации».

Проект закона предполагает, что за отказ хранить данные россиян исключительно в РФ, физическим лицам будет грозить штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей (до 100 тысяч рублей при повторном нарушении), юридическим лицам — от 2 миллионов до 6 миллионов рублей рублей (до 18 миллионов при повторном нарушении).

Также законопроект предусматривает увеличение штрафов за другие нарушения, со стороны мессенджеров и организаторов распространения информации в интернете (хостинг-провайдеров, владельцев доменов, сайтов).

В декабре 2018 года Роскомнадзор направил Twitter и Facebook требование хранить данные российских пользователей на территории РФ. Ответы компаний ведомство сочло формальным и составило на них протоколы. Twitter и Facebook были оштрафованы на три тысячи рублей каждый.