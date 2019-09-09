Журналисту Роману Сущенко, которого помиловали и выдали Украине, закрыли въезд в Россию на 20 лет

Российские власти запретили журналисту агентства «Укринформ» Роману Сущенко, осужденному по статье о шпионаже и выданному 7 сентября Украине, въезжать на территорию России в течение 20 лет. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на его общественного защитника Марка Фейгина.

«Сущенко помиловали и на 20 лет запретили въезд на территорию РФ», — сказал Фейгин. Журналисту сообщили об этом в СИЗО «Лефортово» перед тем, как он вместе с другими украинцами стал участником обмена заключенными между Россией и Украиной.

Решение приняли в рамках о выезде и въезде в Россию и «на основании тех обвинений, по которым он был осужден», уточнил Фейгин «Интерфаксу».

Фейгин не знает, запрещали ли въезд в Россию другим украинцам, выданных российскими властями.

Романа Сущенко задержали в России в 2016 году по обвинению в шпионаже в пользу Украины, в 2018-м его осудили на 12 лет в колонии строгого режима. Сущенко все обвинения отрицал.

7 сентября Украина и Россия обменялись заключенными по схеме «35 на 35». После обмена официальный Киев опубликовал списки украинцев, переданных Россией. В Москве список россиян не раскрывали.