В Нидерландах произошла стрельба, погибли три человека

В нидерландском городе Дордрехт произошла стрельба. В результате погибли три человека, еще один серьезно ранен, сообщила полиция Роттердама.

По данным канала Nos, стрельба была открыта в жилом доме. Среди погибших мужчина и двое детей, ранена женщина.

Как пишет издание Algemeen Dagblad со ссылкой на соседей, погибший мужчина и пострадавшая женщина находились в разводе. Причиной инцидента, по словам соседей, могла стать семейная ссора.

Издание De Telegraaf без ссылок на источники сообщает, что погибший мужчина был полицейским. Предполагается, что он открыл стрельбу, а потом покончил с собой.