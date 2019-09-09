В Чечне задержали певцов Аюба и Асхаба Вахараговых. Они исполняют песни, не одобренные властями

Полиция Гудермесского района Чечни задержала певцов Аюба и Асхаба Вахараговых. Об этом «Кавказ.Реалиям» сообщила член чеченского совета по правам человека Хеда Саратова со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Вахараговы были задержаны для «воспитательной беседы», так как исполняли песни, не одобренные властями Чечни, заявила Саратова. По ее словам, министр культуры Чечни предупреждал исполнителей о «недопустимости подобного репертуара», но они продолжили выступать и рекламировать свою деятельность в соцсетях.

«Это была простая беседа, никаких иных мер к певцам не применялось», — сказала Саратова, не уточнив, отпустили ли Вахараговых на свободу.

Источник «Кавказ.Реалии» в Гудермесском районе заявил, что братьев Вахароговых задержали в поселке Ойсхара. По его словам, их удерживают уже две недели без предъявления обвинений.

В июле министр культуры Чечни Ходж-Бауди Дааев публично раскритиковал местных исполнителей, выступающих с песнями, не одобренными специальным экспертным советом. Среди артистов, которых отчитал Дааев, был Аюб Вахарагов. После беседы с министром артист заявил, что «неправильно исполнял песни» и больше не будет их петь.

Братья Аюб и Асхаб Вахарагов выкладывали свои песни и клипы в группе во «ВКонтакте» и на ютьюб-канале. Последние записи в них размещены не позже февраля 2019 года.

датированы 2018 годом.