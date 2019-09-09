Даниил Медведев проиграл Рафаэлю Надалю в финале US Open. Матч продолжался пять часов

Российский теннисист Даниил Медведев уступил в финале Открытого чемпионата США испанцу Рафаэлю Надалю.

Матч продолжался пять часов и завершился со счетом 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4 в пользу Надаля.

23-летний Медведев впервые в карьере играл в финале турниров «Большого шлема».

Надаль выиграл 19-й турнир «Большого шлема» и теперь по этому показателю уступает только Роджеру Федереру (20 титулов в карьере).