CNN: США в 2017 году вывезли из России ценного агента, который передавал информацию про Путина

В 2017 году разведка США тайно вывезла из России одного из своих самых ценных агентов, работавшего в российском правительстве. Об этом пишет CNN со ссылкой на источники в администрации президента США Дональда Трампа.

Этот шпион передавал информацию о внутренней деятельности Кремля, а также планах президента России Владимира Путина и его мнении по разным вопросам. По словам одного из собеседников CNN, у властей США не было таких же ценных источников информации в российском правительстве.

Существование агента тщательно скрывалось, он работал на американскую разведку много лет. Его решили вывезти из России из-за небрежного отношения Дональда Трампа и сотрудников его администрации к засекреченной информации, утверждает CNN. Как проходила эвакуация и где сейчас находится агент, изданию неизвестно.

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм сказала CNN, что информация телеканала не соответствует действительности и «может поставить под угрозу жизни людей». Представитель ЦРУ Бриттани Брамелл отрицает, что причиной предполагаемой операции могли стать действия Трампа.

В мае 2017 года президент США Дональд Трамп провел встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, в ходе которой, как сообщалось, обсуждал с ним данные израильской разведки о деятельности «Исламского государства».