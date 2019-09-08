У самолета авиакомпании «Россия» при взлете в Шереметьево задымился двигатель

Самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс Москва — Владивосток, прервал вылет из Шереметьево из-за задымившегося двигателя.

«На борту находилось 369 пассажиров, пострадавших нет, воздушное судно отстранено от полетов», — сообщила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова.

Прокуратура начала проверку. Пассажиров отправят во Владивосток на другом самолете.