У самолета авиакомпании «Россия» при взлете в Шереметьево задымился двигатель
Источник: ТАСС
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Самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс Москва — Владивосток, прервал вылет из Шереметьево из-за задымившегося двигателя.
«На борту находилось 369 пассажиров, пострадавших нет, воздушное судно отстранено от полетов», — сообщила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова.
Прокуратура начала проверку. Пассажиров отправят во Владивосток на другом самолете.