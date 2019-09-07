В Москве задержали участниц Pussy Riot

Участницы группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и Вероника Никульшина и еще несколько человек задержаны полицией в Москве.

По данным «Медиазоны», это произошло во время фотосъемки возле Даниловского рынка. Активистов доставили в местное ОВД.

Среди других задержанных - фотографы Александр Софеев и Андрей Носков, активистка Александра Датий, сестра Толоконниковой Полина, Варвара Ходюшина, Людмила Сукова, Александр Атымбаев, Анна Белякова и Александра Орехова.

Причины задержания пока неизвестны.