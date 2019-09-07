Илья Яшин вышел из спецприемника после пяти подряд арестов

Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Илья Яшин вышел из спецприемника, где он отбывал пятый административный арест подряд, сообщает «Новая газета».

«Передаю привет Собянину и Касамаре, которые организовали мне такой длительный отпуск», — заявил Яшин.

Оппозиционный политик беспрерывно находился под стражей с 29 июля. По окончанию каждого из арестов его сразу же вновь задерживали на выходе из спецприемника.