Главный приз Венецианского кинофестиваля достался «Джокеру»
Источник: Венецианский кинофестиваль
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Картина «Джокер» режиссера Тодда Филлипса, главную роль в которой сыграл Хоакин Феникс, завоевала «Золотого льва» на церемонии закрытия 76-го Венецианского кинофестиваля 7 сентября.
«Серебряного льва» за лучшую режиссуру удостоен Рой Андерссон за фильм «О бесконечности».
Специальный приз жюри фестиваля достался Роману Полански за ленту «Я осуждаю».
Лучшим актером признан Лука Маринелли («Мартин Иден»), а лучшей актрисой — Ариан Аскариде («Глория Мунди»).
Приз за лучший сценарий получил китайский режиссер Юньфань за анимационную ленту «Дом 7 по Черри Лейн».