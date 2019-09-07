Главный приз Венецианского кинофестиваля достался «Джокеру»

Картина «Джокер» режиссера Тодда Филлипса, главную роль в которой сыграл Хоакин Феникс, завоевала «Золотого льва» на церемонии закрытия 76-го Венецианского кинофестиваля 7 сентября.

«Джокер». Трейлер WBRussia

«Серебряного льва» за лучшую режиссуру удостоен Рой Андерссон за фильм «О бесконечности».

Специальный приз жюри фестиваля достался Роману Полански за ленту «Я осуждаю».

Лучшим актером признан Лука Маринелли («Мартин Иден»), а лучшей актрисой — Ариан Аскариде («Глория Мунди»).

Приз за лучший сценарий получил китайский режиссер Юньфань за анимационную ленту «Дом 7 по Черри Лейн».