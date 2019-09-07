Даниил Медведев вышел в финал US Open. Впервые в карьере

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал Открытого чемпионата США по теннису. В полуфинале US Open он победил Григора Димитрова из Болгарии со счетом 7:6, 6:4, 6:3.

В финале турнира, который состоится 8 сентября, Медведев встретится со второй ракеткой мира, испанцем Рафаэлем Надалем.

Для 23-летнего россиянина это будет первый в карьере финал турниров Большого шлема.

В предыдущий раз представитель России выступал в финале турниров Большого шлема в 2005 году — им стал Марат Сафин на Australian Open. Он же в 2000 году обыграл Пита Сампраса в финале US Open.