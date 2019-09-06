В Новосибирске на станции метро «Площадь Ленина» появилась памятная доска Ким Чен Иру

В Новосибирске на станции метро «Площадь Ленина» открыли памятную доску второму председателю КНДР Ким Чен Иру, посещавшему это место в 2001 году.

В торжественной церемонии принял участие мэр Новосибирска коммунист Анатолий Локоть. «Посещение Новосибирского метрополитена первым лицом, руководителем государства Ким Чен Иром, — это неординарное, историческое событие», — сказал Локоть.

Локоть отметил, что открытие доски в том числе приурочено к 71-летию образования КНДР, которое будет отмечаться 9 сентября.

Ким Чен Ир — отец нынешнего главы КНДР Ким Чен Ына. Он руководил Северной Кореей с 1994 по 2011 год; на время его правления пришелся массовый голод, жертвами которого, по разным оценкам, стали от нескольких сотен тысяч до трех миллионов человек.