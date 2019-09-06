Telegram разрешил пользователям полностью скрывать телефонные номера

Мессенджер Telegram выпустил обновление, позволяющее пользователям полностью скрывать свои номера телефонов.

Раньше у любого пользователя, который бы добавил чей-то номер телефона в свои контакты, была возможность увидеть, к какому аккаунту привязан этот номер. Эту особенность можно было использовать для массовой деанонимизации пользователей Telegram, для этого в контакты добавлялись большие группы номеров телефонов.

Обновление было выпущено на фоне в Гонконге, участники которых для координации используют групповые чаты Telegram. Оно призвано помешать властям получить доступ к их данным.