Sony выпустила новый Walkman. Он имитирует кассетный плеер

Компания Sony представила новый плеер Walkman. Таким образом Sony отметила 40-летие с выхода своего первого портативного устройства для проигрывания музыки под этим брендом.

Новый Walkman — плеер на операционной системе Android с тачскрин-дисплеем, объемом памяти 16 ГБ и возможностью работать с другими устройствами через Wi-Fi.

Новый Walkman, как объявила Sony, «вдохновлен и отдает дань первым кассетным плеерам». За это отвечает экранная заставка, имитирующая играющую магнитофонную кассету, а также специальный мягкий чехол.

Цена лимитированного выпуска Walkman для американского и европейского рынков пока не объявлена. В Австралии, пишет CNet, он поступит в продажу в декабре и будет стоить 599 австралийских долларов (около 27 тысяч рублей по курсу ЦБ на 6 сентября).