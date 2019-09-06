«Открытые медиа» нашли совладелицу французской виллы, принадлежащей новому мужу Людмилы Путиной

У французской виллы «Сюзанна», которая принадлежит предполагаемому мужу бывшей супруги президента России Людмилы Путиной, есть совладелец. Об этом пишут «Открытые медиа» со ссылкой на выписку из корпоративного реестра Франции.

Согласно документам, виллой владеет компания Villa Artdeco. Ранее «Медуза» и сообщали, что эта фирма принадлежит Артуру Очеретному, которого называли новым мужем Людмилы Путиной. Но, как пишут «Открытые медиа», у Villa Artdeco есть совладелец — женщина по имени Дюльбэр Рогачева.

Она тезка вдовы бывшего посла России в Китае, а затем члена Совета Федерации Игоря Рогачева. По данным «Новой газеты», Рогачева возглавляла патронируемый Путиной «Центр развития межличностных коммуникаций» ( ) до того, как его директором стал Очеретный. «Собеседник» называл Рогачеву подругой Путиной.

Вилла «Сюзанна» возле французского курортного города Биаррица стоит около пяти миллионов евро. Как писали «Медуза» и OCCRP, Артур Очеретный купил особняк в декабре 2013 года — через полгода после того, как Владимир и Людмила Путины объявили о разводе.

Изначально Очеретный владел «Сюзанной» напрямую, но позже право собственности на виллу перешло к компании Villa Artdeco. По данным «Открытых медиа», эта структура была создана в ноябре 2016 года — после начала реконструкции особняка.