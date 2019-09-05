«Яндекс» бесплатно покажет все матчи НХЛ

«Яндекс» заключил эксклюзивный контракт на показ в России матчей Национальной хоккейной лиги, сообщает The Washington Post. В компании подтвердили эту информацию «Ведомостям».

По условиям контракта с НХЛ, «Яндекс» покажет на своих площадках в интернете три ближайших сезона лиги — 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022. Пользователи смогут увидеть все матчи регулярного сезона и плей-офф.

Сумма сделки не раскрывается, но источники «Ведомостей» говорят, что «Яндекс» предложил около двух миллионов долларов за один сезон.

Трансляции будут идти с комментариями на русском языке. Они будут бесплатными для пользователей.