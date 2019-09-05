В Сирии погибли трое российских военнослужащих, сообщают «Ведомости» со ссылкой на военно-дипломатический источник.

Инцидент произошел в провинции Идлиб вблизи населенного пункта Джурин вечером 4 сентября. Группа из восьми человек двигалась в опорный пункт, когда взорвались две мины. Помимо трех погибших офицеров, еще двое военнослужащих получили тяжелые ранения.

Минобороны пока не комментировало произошедшее.

По официальным данным, с 2015 года, когда Россия начала военную операцию в Сирии, погибли более 100 российских военнослужащих.