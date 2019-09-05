В Саратовской области разбился военный вертолет Ми-8. Все живы

Военный вертолет Ми-8 потерпел крушение на аэродроме Сокол в Саратовской области и загорелся, сообщают «Интерфакс» и саратовское издание «Взгляд-Инфо». Вертолет полностью выгорел.

В Минобороны рассказали, что вертолет опрокинулся «при разгоне по взлетно-посадочной полосе» из-за того, что у него подломилась одна из стоек шасси. «Экипаж вертолета сумел безопасно покинуть машину и не пострадал», — сказали в ведомстве.

Baza уточняет, что на борту находились трое военных, их госпитализировали с ожогами, ушибами и множественными травмами. Военные получили легкие травмы, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Телеграм-канал Life Shot и Baza сообщили, что вертолет упал из-за того, что лопастями коснулся земли. Официально это не подтверждено.

На месте аварии работает комиссия Воздушно-космических сил России.