Twitter заблокировал публикацию твитов через СМС. С помощью этой функции хакеры взломали аккаунт основателя соцсети Джека Дорси

Пользователи твиттера временно не смогут публиковать твиты через СМС-сообщения. Об этом сообщила техподдержка соцсети.

Функция была заблокирована для устранения уязвимостей. Сообщается, что в будущем ее восстановят. Когда это произойдет, неизвестно.

Как отмечает The Verge, возможность публикации твитов через СМС была важна для пользователей твиттера на раннем этапе работы соцсети, но сейчас ее используют редко.

31 августа хакеры взломали аккаунт основателя Twitter Джека Дорси и опубликовав на его странице расистские и антисемитские высказывания. Для взлома была использована уязвимость в системе безопасности одного из мобильных операторов. Хакеры публиковали посты в твиттере Дорси с помощью СМС.