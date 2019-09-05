Студентам ВШЭ запретили писать письма политзаключенным на Дне Вышки в Парке Горького
Редакции студенческого журнала «Doxa» пригрозили отказом в участии в Дне Вышки в Парке Горького 5 сентября, если студенты не скорректируют программу заявленных мероприятий. Об этом говорится в телеграм-канале «Doxa».
Вечером 4 сентября журнал сообщил, что в ходе праздника на его стенде можно будет «написать письмо политическим заключенным и поучаствовать в викторине на знание своих прав при задержании».
Через несколько часов с редакцией журнала связался замдиректора Высшей школы экономики Олег Солодухин и потребовал отменить анонсированные в соцсетях мероприятия. Он заявил, что эти активности «не соответствуют Декларации ценностей НИУ ВШЭ, в частности, принципу политического нейтралитета».
По утверждению редакции, заявка на участие «Doxa» в Дне Вышки была подана и одобрена еще в апреле. Неделю назад студенты встречались с менеджерами ВШЭ и также согласовали новые мероприятия.
Редакция «Doxa» не намерена отказываться от намеченных планов.
Мы принимаем ваши условия и в точности последуем заявленной в апреле повестке. Мы проведем презентацию журнала и расскажем, чем занимались последние несколько месяцев — как создавали службу поддержки задержанных студентов, публиковали обращения от студентов и сотрудников ВШЭ, РГГУ, Бауманки, МФТИ и организовывали публичное мероприятие в поддержку студентов-политзаключенных и за свободу университетов.
Журнал «Doxa» занимается организацией помощи студентам, задержанным на акции протеста 27 июля в Москве, в том числе фигуранту «московского дела» из ВШЭ Егору Жукову.