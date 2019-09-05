Минпросвещения решило исключить из учебной программы колледжей «устаревшие» специальности. Среди них слесарь и токарь-универсал

Средние специальные учебные заведения в России с 2021 года прекратят прием по ряду устаревших направлений подготовки. Это предусматривает проект приказа Минпросвещения, опубликованный на сайте .

В документе перечислены 32 направления, среди которых специальности «парикмахерское искусство», «гостиничный сервис», «прикладная эстетика», а также профессии слесаря, токаря-универсала, автомеханика, станочника.

Минпросвещения отметило, что от этих специальностей и профессий не откажутся совсем — по ним останутся другие, более современные программы подготовки. Их перечень уже утвержден, отмечает «Интерфакс».

Глава Минпросвещения Ольга Васильева в августе сообщила, что с сентября 2020 года ведомство планирует исключить почти 100 позиций из перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования. По словам Васильевой, речь идет о невостребованных сегодня профессиях, например, ткач, вышивальщица, изготовитель эмалированной посуды.