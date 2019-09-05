Индия даст России миллиард долларов на развитие Дальнего Востока
Источник: ТАСС
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Индия выделит России кредит в размере одного миллиарда долларов на развитие регионов Дальнего Востока.
«Это беспрецедентный случай, это наша стартовая площадка на Дальнем Востоке. Правительство Индии очень активно работает в этом регионе», — сказал на заседании Восточного экономического форума премьер Индии Наренда Моди.
Моди подчеркнул, что это уникальное событие, когда Нью-Дели предоставляет такую специальную кредитную линию другой стране.
В 2016 и 2017 годах Россия предоставляла Индии экспортные кредиты на строительство АЭС «Куданкулам» в размере 3,4 и 4,2 миллиарда долларов.
По состоянию на конец 2018 года задолженность Индии перед Россией по кредитам составляла 1,1 миллиарда долларов.