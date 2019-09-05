Facebook запустил сервис для знакомств в США. В Европе он появится в ближайшие месяцы

Компания Facebook запустила в США собственный сервис знакомств Facebook Dating.

Воспользоваться Facebook Dating могут пользователи фейсбука старше 18 лет. Сервис встроен в основное приложение соцсети, но предусматривает создание отдельного профиля. Он также интегрирован с инстаграмом и позволяет добавлять в свой профиль посты оттуда.

По умолчанию Facebook Dating не показывает пользователям профили тех, с кем они дружат на фейсбуке или в инстаграме. Это ограничение можно обойти с помощью функции Secret Crush. Она дает пользователю возможность добавить симпатичных ему друзей из фейсбука или инстаграма в секретный список. Если кто-то из вашего списка включит вас в свой, Facebook Dating сообщит от этом.

Кроме США, Facebook Dating работает еще в 19 странах Северной, Южной Америки и Азии. В Европе сервис будет запущен к началу 2020 года.

Основатель Facebook Марк Цукерберг анонсировал создание сервиса для знакомств в январе 2018 года. Тестирование Facebook Dating началось в сентябре 2018-го в Колумбии.