Брат Бориса Джонсона объявил об уходе из парламента и правительства. У них разные взгляды на «Брекзит»

Младший брат премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Джо объявил об уходе из парламента и правительства, сообщает Reuters.

«В последние недели я разрывался между лояльностью семье и национальными интересами — это неразрешимое противоречие, и пришло время другим занять мое место в парламенте и правительстве», — написал Джо Джонсон в твиттере.

В 2016 году Джо Джонсон голосовал за то, чтобы Великобритания осталась в Евросоюзе, а затем поддерживал идею проведения второго референдума по «Брекзиту».

Несмотря на разные точки зрения на «Брекзит», сторонником которого является Борис Джонсон, Джо Джонсон, отмечает Reuters, согласился занять пост университетов и науки.

Заявление об отставке Джонсон сделал через несколько дней после того, как премьер-министр Великобритании исключил из Консервативной партии, главой которой он является, 21 человека, не пожелавших поддержать его стратегию «Брекзита». Среди тех, кто покинул партию, оказался и внук Уинстона Черчилля.

Джо Джонсон стал членом парламента от Консервативной партии в 2010 году, он также работал младшим министром в правительствах Терезы Мэй и Дэвида Кэмерона. В ноябре 2018 года он уже уходил в отставку, так как не разделял план Терезы Мэй по выходу из ЕС.

Джо Джонсон не единственный родственник премьер-министра Великобритании, не разделяющий его позицию по «Брекзиту». Против выхода страны из ЕС публично выступает младшая сестра Бориса Джонсона — Рэйчел.