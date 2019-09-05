Apple собирается вернуть Touch ID в айфоны. Сканер отпечатков будет на дисплее

Компания Apple собирается вернуть в будущие модели iPhone систему сканирования отпечатков пальцев, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Сканер планируют разместить на дисплее, он сможет считывать отпечаток в любой точке экрана. Такие датчики уже есть во многих моделях Samsung, Huawei и Xiaomi.

Новую технологию, по данным источников Bloomberg, уже тестируют как внутри Apple, так и в компаниях, поставляющих комплектующие для айфонов.

Первые телефоны с новой технологией в случае ее удачного тестирования могут появиться в 2020 году. Другой возможной датой выпуска iPhone со сканером на экране Bloomberg называет 2021 год.

На новых телефонах останется возможность использовать для разблокировки систему распознавания лица — Face ID. Экранный сканер отпечатков должен будет ее дополнить.

В Apple от комментариев пока воздержались.

Apple ввела сканирование отпечатков пальцев в айфонах в 2013 году. Touch ID был встроен в кнопку «Домой». C выходом iPhone X в 2017 году кнопку «Домой» убрали, и систему Touch ID вместе с ней. Зато появился Face ID.

Весной 2020 года году Apple собирается выпустить новый недорогой телефон, который станет продолжением линейки iPhone SE — ожидается, что у этой модели будет классический Touch ID, встроенный в кнопку «Домой».