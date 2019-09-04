«ВКонтакте» назвала создателя базы данных пользователей. И это не Павел Дуров

«ВКонтакте» назвала создателем своей базы пользователей исполнительного директора Андрея Рогозова, а не Павла Дурова. Об этом стало известно в ходе между соцсетью и Double Data, сообщает РБК.

Пользовательскую базу данных Рогозов разработал в 2008 году, утверждала соцсеть в суде. Тогда он работал младшим разработчиком. Кто еще, помимо Рогозова, имеет отношение к разработке баз данных пользователей, представитель «ВКонтакте» не пояснил.

«ВКонтакте» считает, что раз Рогозов принимал участие в создании базы данных, то у социальной сети возникли . Double Data, в свою очередь, ссылается на то, что «ВКонтакте» была зарегистрирована в январе 2007 года, а сам сайт Павел Дуров запустил раньше — осенью 2006 года.

Опрошенные РБК эксперты усомнились в том, что у соцсети не было базы данных с самого момента запуска.

Юристы, представляющие интересы Double Data, в свою очередь, считают, что, заявляя о создании базы данных в 2008 году, «ВКонтакте» пытается получить преимущество в судебном разбирательстве. Именно в 2008 году, указывают они, Гражданский кодекс был дополнен четвертой частью, регулирующей интеллектуальные права на базы данных. Права распространяются только на базы данных, созданные после 31 декабря 2007 года.

«ВКонтакте», пишет РБК, в рамках тяжбы с Double Datа, необходимо доказать, что база данных, использование которой является предметом спора, была создана именно юридическим лицом соцсети, а не Павлом Дуровым до регистрации компании. В рамках предыдущего рассмотрения иска соцсети к Double Datа «ВКонтакте» это сделать не удалось.

Принципы работы компании Double Data вскользь упоминались в расследовании «Медузы» о научно-исследовательском вычислительном центре при управлении делами президента России, который разрабатывает системы мониторинга и деанонимизации пользователей соцсетей.