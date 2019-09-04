В Кабардино-Балкарии обстреляли съемочную группу фильма «Чики» с Ириной Горбачевой. Никто не пострадал

В Кабардино-Балкарии задержан мужчина, который обстрелял автомобиль съемочной группы фильма «Чики». Об этом «Интерфаксу» сообщили в региональном управлении МВД.

Инцидент произошел в городе Прохладный. Местный житель сделал несколько выстрелов в направлении машины киногруппы из окна многоэтажного дома. Стрельба велась из охотничьей винтовки «Сайга», уточнил источник «Интерфакса».

Мотивы нападавшего неизвестно. По предварительным данным, он был пьян, пишет «Интерфакс». «Комсомольская правда» со ссылкой на очевидцев происшествия сообщает, что стрелявший кричал, что «не позволит снимать кино о проститутках в Кабардино-Балкарии».

В результате инцидента никто не пострадал. Съемочная группа продолжила работу, заявил радиостанции «Говорит Москва» режиссер фильма «Чики» Эдуард Оганесян. Он написал в инстаграме, что одной из сотрудниц съемочной группы стало плохо, и ее увезли в больницу; позднее этот пост стал недоступен.

Фильм (по другим данным, сериал) «Чики» рассказывает про подруг-проституток, одна из которых возвращается в родной город из Москвы, чтобы помочь остальным. Одну из ролей в проекте играет актриса Ирина Горбачева.