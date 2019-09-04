Суд в Улан-Удэ обязал ФСИН выплатить 700 тысяч рублей за пытки арестанта, находившегося под госзащитой

Судья Советского районного суда Улан-Удэ Борис Танганов взыскал с Федеральной службы исполнения наказаний 700 тысяч рублей в пользу Виктора Роганова за пытки в СИЗО № 1 в 2013 году. Об этом «Медузе» рассказал юрист «Зоны права» Роман Сукачев.

Как следует из вынесенного в 2018 году приговора сотрудникам СИЗО, в январе 2013 года они всемером нанесли Роганову более 200 ударов руками, ногами и дубинками. Самого Роганова в этот момент зафиксировали наручниками — их держали двое сотрудников.

Работники ФСИН требовали от Роганова дать показания в пользу бурятских криминальных авторитетов (ранее он дал изобличающие их показания). В приговоре особо отмечается, что по этому резонансному делу он находился не просто в СИЗО, но под государственной защитой.

«После примененного насилия к потерпевшему [начальник дневной смены] Гостев сообщил ему о том, что это привет от [авторитета] и ему стоит одуматься пока не поздно», — пересказаны в приговоре показания Роганова.

Никто из сотрудников СИЗО вину не признал. За превышение полномочий с применением насилия и спецсредств всех их осудили на четыре года условно. До суда они находились под подпиской о невыезде.