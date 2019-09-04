Певица Ариана Гранде подала в суд на ритейлера Forever 21 за использование своего образа в рекламе

Поп-певица Ариана Гранде подала в федеральный суд Лос-Анджелеса иск против американской сети магазинов одежды и косметики Forever 21 и ее дочерней сети Riley Rose. Как сообщает Reuters, она требует 10 миллионов долларов компенсации за нарушение авторских прав и использование ее имиджа в продвижении товаров ритейлера.

Согласно исковой жалобе, с начала 2019 года Forever 21 в рекламной кампании на своем сайте и в социальных сетях «незаконно присвоила имя, имидж и музыку певицы», наняв для этих целей «поразительно похожую» на Гранде модель. Истцы насчитали не менее 30 соответствующих фото и видео ритейлера, в том числе использующих музыку и текст из сингла Арианы Гранде «7 Rings».

В самой компании не стали подробно комментировать претензии певицы, отметив лишь, что последние два года активно работают с ее лицензирующей компанией. «Мы надеемся, что найдем взаимоприемлемое решение и сможем продолжить совместную работу в будущем», — говорится в заявлении Forever 21.