Пентагон заморозит строительство 127 военных объектов ради возведения стены на границе с Мексикой

Глава Минобороны США Марк Эспер одобрил приостановку строительства 127 военных объектов, чтобы направить 3,6 миллиарда долларов на возведение стены на южной границе с Мексикой. Об этом сообщает Associated Press.

Какие проекты замораживают, пока неизвестно. Это станет известно после уведомления Конгресса. По данным The New York Times, половину объектов планировали построить за границей. Выделенные деньги собираются направить на строительство около 280 километров стены и других сооружений.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси считает, что «кража денег», выделенных на военное строительство, подорвет национальную безопасность США, пишет NYT со ссылкой на источник.

AP отмечает, что до конца не ясно, восстановит ли Конгресс финансирование замороженных проектов.

Строительство стены на границе с Мексикой — одно из самых известных предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа. В феврале он ввел в стране чрезвычайное положение, чтобы в обход Конгресса получить деньги на строительство стены. В марте Сенат США отменил этот режим, но Трамп наложил вето на это решение.

Конгресс США согласился выделить на строительство стены в 2019 году 1,375 миллиарда долларов. Белый дом настаивал на выделении 5,7 миллиарда долларов на эти цели.