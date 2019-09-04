Найдены тела пилотов Су-25, разбившегося на Ставрополье

Тела двух пилотов Су-25, разбившегося в Ставропольском крае, обнаружены на месте падения самолета, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Штурмовик Су-25 разбился днем 3 сентября после вылета с аэродрома в Буденновске. Как сообщало Минобороны, авария произошла в безлюдной местности. При ударе об землю самолет взорвался и полностью разрушился. Других разрушений на земле не было.

Изначально в сообщениях СМИ говорилось, что пилоты катапультировались. Их искали около суток.

Су-25УБ — учебно-боевой самолет, который выпускался серийно с середины 1980-х годов. Выпуск штурмовика прекращен, но он по-прежнему стоит на вооружении у ВВС России.