На буклетах Восточного экономического форума напечатали снимок моста в Бангкоке. Его перепутали с мостом на остров Русский

На буклетах и другой сувенирной продукции Восточного экономического форума (ВЭФ) напечатали фотографию моста Рамы IX в Бангкоке вместо снимка моста на остров Русский. Это подтвердил Минпромторг, отвечавший за подготовку сувениров.

Минпромторг отметил, что ошибку допустил подрядчик, который исправит ее за свой счет.

Первым о неправильной фотографии на буклетах ВЭФ сообщил блогер из Владивостока Александр Хитров.

Пятый Восточный экономический форум открылся во Владивостоке 4 сентября.

Мост на остров Русский возле Владивостока был построен к саммиту АТЭС 2012 года. Он похож на мост Рамы IX в Бангкоке, возведенный в 1980-х, но отличается от него, в частности, формой пилонов