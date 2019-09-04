Минтранс планирует отменить предполетный досмотр транзитных пассажиров на внутренних рейсах

Предполетный досмотр транзитных пассажиров, совершающих перелеты внутри России, планируется отменить. Минтранс уже подготовил соответствующие поправки и направил их на согласование в заинтересованные ведомства.

Отмена досмотра для транзитных пассажиров сделает их пребывание в промежуточном аэропорту более комфортным и минимизирует риск опоздать на рейс, сказала глава департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса Светлана Петрова.

Кроме того, отметил генеральный директор «Аэропортов регионов» Евгений Чудновский, авиакомпании смогут снизить время разворота самолета и стыковки рейсов, а аэропортам не придется нести затраты на разграничение потоков пассажиров.

По действующим правилам, пассажиры транзитных рейсов должны проходить предполетный досмотр на общих основаниях до входа в стерильную зону промежуточного аэропорта. При этом багаж транзитных пассажиров на внутренних рейсах (при выполнении некоторых условий) повторно не досматривается.