Минприроды назвало самые грязные города России. В список впервые попали Абакан и Искитим

Минприроды перечислило 22 города России с самым высоким уровнем загрязнения воздуха. Список опубликован в ежегодном докладе «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации» на сайте ведомства.

В список, составленный по итогам 2018 года, попали города, расположенные только в азиатской части России: это Абакан, Ангарск, Барнаул, Братск, Зима, Иркутск, Искитим, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Свирск, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Черемхово, Черногорск, Чита, Шелехов. По данным министерства, в общей сложности в этих городах проживает 5,1 миллиона россиян.

В рейтинг самых загрязненных городов впервые попали Абакан и Искитим. Также впервые с 2005 года в список вернулся Ангарск. По сравнению с 2017 годом из рейтинга выбыли Чегдомын и Магнитогорск.