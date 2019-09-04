МИД Болгарии призвал не называть победу СССР над нацистами освобождением Восточной Европы

МИД Болгарии посоветовал посольству России не поддерживать «сомнительный тезис» о том, что Советский Союз освободил Восточную Европу, одержав победу над нацистской Германией.

«Не отрицая вклада СССР в разгром нацизма в Европе, мы не должны закрывать глаза на тот факт, что Советская Армия принесла народам Центральной и Восточной Европы полувековые репрессии», — заявили в ведомстве.

Дипломатическое ведомство выступило с таким заявлением перед выставкой «75 лет освобождения Восточной Европы от нацизма», которая откроется 9 сентября в Российском культурном центре в Софии. В министерстве назвали выставку вмешательством во внутриполитические дебаты.

В посольстве России в Болгарии заявили, что «обескуражены» заявлением болгарских властей, поскольку на выставке хотят показать лишь архивные материалы. Выставка «не имеет ничего общего с сегодняшним болгарским политическим дискурсом», добавили в посольстве.

Исправление. Первоначально новость вышла под заголовком «МИД Болгарии усомнился, что СССР освободил Восточную Европу от нацизма». Это не вполне соответствует смыслу заявления МИД Болгарии. В новость внесены изменения. Редакция приносит извинения читателям.

В сентябре 1944 года войска СССР вошли в Болгарию, проведя операцию против болгарской и немецкой армий. Затем в республике распустили парламент и полицию и провели чистку государственного аппарата. В МИД Болгарии обвинили СССР во временной оккупации страны.

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