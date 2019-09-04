Мэр Хабаровска пожаловался в полицию на мемы о себе в телеграм-канале с 60 подписчиками. После этого их количество начало быстро расти

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук обратился с заявлением в полицию из-за мемов про него в анонимном телеграм-канале «Ворсин | мемы».

В канале публикуются посты и фотоколлажи, героями которых выступают местные политики и координатор регионального штаба Алексея Навального Алексей Ворсин. Самого Ворсина уже опросила полиция, но он заявил, что не имеет отношения к каналу и даже не слышал о нем.

До обращения мэра в полицию на канал были подписаны 60 человек, но после того, как о заявлении Кравчука начали писать СМИ, их количество стало быстро увеличиваться. На момент написания этой заметки у канала было 134 подписчика.