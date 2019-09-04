Google выпустила обновленную версию Android. Ее впервые за 10 лет не назвали в честь десерта

Google представила новую, десятую версию своей мобильной операционной системы Android. Об этом сообщается в блоге корпорации.

В новой ОС появилась функция, которая накладывает субтитры на любые аудио- и видеозаписи. Кроме того, в десятой версии Android есть возможность перейти в темный режим и отключить уведомления от всех приложений без входа в каждое из них.

Android 10 адаптирована под устройства с гибким экраном и поддерживает 5G. Кроме того, в ней появилось почти 50 новшеств, связанных с безопасностью и конфиденциальностью данных пользователей.

Новая ОС уже доступна на телефонах Google Pixel. На устройствах других производителей она появится до конца года.

Google с 2009 года называла новые версии Android в честь десертов и сладостей в алфавитном порядке. Девятая версия, выпущенная в 2018 году, была названа Pie («Пирог»), а название десятой должно было начинаться с десерта на букву Q. Но в августе 2019-го Google заявила, что такая система непонятна пользователям в некоторых странах. Поэтому новая операционная система была названа просто Android 10.