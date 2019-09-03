В Ставропольском крае разбился Су-25. Оба пилота катапультировались

В Ставропольском крае потерпел крушение штурмовик Су-25УБ, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По словам собеседника агентства, оба пилота катапультировались, их судьба пока не известна. Разбившийся самолет вылетел с аэродрома в Буденновске.

Минобороны подтвердило крушение штурмовика Су-25УБ, уточнив, что авария произошла в безлюдной местности, разрушений на земле нет. Другие подробности произошедшего Минобороны пока не сообщило.

Су-25УБ — учебно-боевой самолет, который выпускался серийно с середины 1980-х годов. Выпуск штурмовика прекращен, но он по-прежнему стоит на вооружении у ВВС России.