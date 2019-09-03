В Шереметьево при буксировке столкнулись два самолета

В московском аэропорту Boeing 777 авиакомпании Royal Flight при буксировке крылом задел крыло самолета А330 авиакомпании «Аэрофлот».

На борту «боинга» находился только экипаж, а самолет «Аэрофлота» готовился к вылету в Пекин с пассажирами на борту.

Никто из пассажиров и членов экипажа в результате происшествия не пострадал. На штатной работе аэропорта инцидент не отразился, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Шереметьево.

Пассажиров аэрофлотовского рейса вывели из самолета. Ожидается, что в Пекин они вылетят в 18:45 после замены воздушного судна.

«Пассажиры обеспечиваются всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и согласно стандартам «Аэрофлота», — сообщила пресс-служба компании.